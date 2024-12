Sampdoria-Spezia, il pronostico del derby. Che debutto per Semplici!

Comparazione quote: Multigol 2-3

Lo Spezia dopo il primo ko stagionale, a Palermo, ha reagito alla grande segnandone cinque al Cittadella. Cinque come le giornate consecutive senza pareggi per gli uomini di D’Angelo, il “digiuno” più lungo da inizio campionato e che diventa ancor più sorprendente se si pensa che lo Spezia ha pareggiato 5 delle 8 trasferte disputate.

Partita equilibrata secondo i bookmaker, divisi sia sull’esito finale della sfida che sulla possibilità di vedere almeno una rete per parte. Il motivo di tale “incertezza”? Lo Spezia ha collezionato il No Goal nelle ultime 5 partite, al contrario il Goal ha risposto presente nelle ultime 3 gare della Samp. Da valutare l’ipotesi che il derby possa finire con due o tre reti totali (Multigol 2-3): vale 1.87 per Cplay e Begamestar, 1.85 per Eurobet.