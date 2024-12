Pronostico Juventus-Venezia: il risultato esatto che può valere quota 16

Juve, ecco le statistiche di metà gara

Allo “Stadium” di Torino, dove pochi giorni fa è caduto il Manchester City di Guardiola, arriva un Venezia che lontano dal Penzo ha evitato la sconfitta solo a Firenze (0-0) e Monza (2-2). La Juventus in casa ha messo insieme tre successi e cinque pareggi, incassando soltanto cinque reti. Cosa dice lo score di metà gara della Vecchia Signora? Limitatamente agli ultimi tre match giocati, è andata sotto con Bologna e Parma (salvo poi chiudere in parità al 90’) e in vantaggio con il Torino (1-0 parziale).

Da valutare, in Juventus-Venezia, la possibilità che Thuram e compagni vadano in vantaggio a metà gara. L’1 primo tempo vale 1.83 per Cplay e Begamestar, contro l'1.78 di Bwin e Zona Gioco. l’opzione Over 1,5 Casa invece è in lavagna a 1.50.

Risultato esatto

Puntate aperte sul possibile risultato esatto di Juve-Venezia. In campionato la Vecchia Signora non ha ancora mai vinto un match col punteggio di 4-0. Un simile risultato, contro il Venezia, renderebbe 16 volte la posta giocato su Cplay, 15 invece su Snai e 14 su BetFlag.

Vlahovic fa tripletta? Quanto vale per i bookie

Il gol al Manchester City ma non solo, c'è stata anche la prestazione. Dusan Vlahovic, MVP contro gli inglesi, mette nel mirino la porta del Venezia con il proposito di gonfiare la rete magari più volte. Quanto vale per i bookie la tripletta del serbo? Oltre 20 volte la posta. L'offerta schizza a 75 per la tripla marcatura di Koopmeiners e a 100 per quella di Tim Weah.