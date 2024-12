Pronostico Bournemouth-West Ham, gli ospiti passano un brutto quarto d'ora?

Luci accese al “Vitality Stadium” dove il Bournemouth cerca tre punti contro il West Ham per alimentare le sue ambizioni europee. Kluivert e compagni vengono da tre vittorie consecutive, nell’ultimo match interno in questo stadio è caduto il Tottenham ma non è stata l’unica “big” ad essere sacrificata sull’altare del Bournemouth: ko anche Arsenal e Manchester City .

Bournemouth favorito, occhio al dato

Credenziali più che sufficienti per meritare i favori del pronostico, anche in virtù delle difficoltà del West Ham (28 gol subìti in 15 giornate), che quando perde in trasferta fa molto rumore: è successo tre volte contro Tottenham (1-4), Nottingham Forest (0-3) e Leicester (1-3).

La vittoria delle “Cherries” è proposta a 1.70 da Cplay e Planetwin, a 1.68 da Bwin. Quella degli “Hammers” vale 4.50 per Bet365, 4.30 per Eurobet e 4.20 per William Hill. Divario netto in lavagna mentre in classifica le due squadre sono separate da sei punti.

Un dato merita una sottolineatura. Nella porzione di tempo che va dal 75’ a fine incontro (recupero compreso), il Bournemouth ha messo a segno ben 9 reti. Prendendo spunto da questa indicazione statistica, la quota prevista per l’opzione “Minuto ultimo gol: 76’-fine partita” è pari a 1.75.