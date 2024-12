Lazio-Inter: nerazzurri da "primo tempo", biancocelesti da "ultimo quarto d'ora"

Nel super Monday nigh t dell'Olimpico si sfidano Lazio e Inter , lussuoso posticipo della 16ª giornata di Serie A che mette in palio punti scudetto . Le due squadre sono appaiate a 31 punti, sei in meno rispetto all' Atalanta capolista ma con gli uomini di Simone Inzaghi che devono recuperare il match contro la Fiorentina (altra squadra coinvolta nella bagarre per il primo posto).

I precedenti

In questo campionato non hanno mai pareggiato 0-0 e, come evidenziano le statistiche di Lottomatica.Sport in questo video, nei loro ultimi dieci scontri diretti all'Olimpico di Roma ci sono sempre stati almeno due gol totali. Lazio-Inter è una promessa di spettacolo, che si possa assistere ad una sfida equilibrata lo dicono i precedenti: 5 vittorie nerazzurre, 4 capitoline e un solo pareggio limitatamente alle sopra citate ultime 10 gare disputate nella Capitale.





Curiosità Lottomatica.Sport

Partite come questa vanno esaminate ancor più a fondo per trovare curiosità da consegnare agli appassionati. La Lazio in campionato è rimasta l'unica squadra a non aver chiuso un match con due reti esatte a referto. Detto altrimenti, mai visti i seguenti risultati: 2-0, 0-2 e 1-1. L'Inter, ancora imbattuta lontano da San Siro (quattro successi e due pareggi, al netto dei fatti di Firenze rimasti in sospeso), si conferma squadra... per metà imbattibile. Infatti, nessuno è ancora riuscito a metterla sotto nei primi 45 minuti di gioco. Una "sfida" in più per la banda Baroni che, vale la pena rimarcarlo, ha messo a segno ben 12 reti nei minuti che vanno dal 75' a fine incontro. Lo dicono anche i numeri: è una sfida da seguire fino all'ultimo!

Per rimanere aggiornato sulle news relative alla Serie A, puoi visitare il sito di informazione sportiva Lottomatica.Sport.