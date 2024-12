Quote e pronostico di Espanyol-Valencia, recupero della 13ª giornata di Liga

Valencia deludente in trasferta

Gli ospiti sono “freschi” di sconfitta contro il Valladolid, dunque hanno fallito un primo esame contro una diretta rivale nella lotta per non retrocedere. L’Espanyol ha invece pareggiato 0-0 con l’Osasuna, così facendo ha azzerato due “ritardi” in un colpo solo: primo pareggio casalingo per i catalani e primo clean sheet tra le mura amiche.

Il Valencia continua a deludere (anche) lontano da casa, dove ha messo insieme due miseri punti in otto partite.

L’Espanyol ha conquistato in casa 13 dei suoi 14 punti totali, e il fatto di aver vinto la metà delle partite casalinghe disputate lo pone in una situazione di (leggero) vantaggio nei confronti del Valencia. Il segno 1 per il bookmaker Cplay vale 2.57, 2.55 invece per Eurobet e Bwin. Il 2 del Valencia si gioca a 2.99 su Planetwin, a 2.97 su Begamestar e a 2.70 su Bwin.

Da valutare il Goal (2.04), alla luce della comune necessità di far punti, e il Multigol Ospite 1-2. Il Valencia che segna una o due reti è un’eventualità offerta a 1.64 da Cplay e StarYes, a 1.60 da Eurobet.