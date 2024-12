Pronostico Monaco-Psg, Luis Enrique favorito ma i precedenti...

Per il Monaco l’occasione (in casa) di andare a -4 dal Psg capolista , per il Paris la chance di volare a +10 su una pericolosa rivale nella corsa al titolo di campione di Francia.

Segno X ad alta quota

Super sfida mercoledì sera (ore 21) al “Louis II” dove la squadra di Luis Enrique arriva forte dell’imbattibilità in campionato: 11 vittorie e 4 pareggi, con ben 40 gol fatti e 12 subìti. Dodici sono anche i gol incassati dai monegaschi, il che vuol dire che si confrontano le due migliori difese della Ligue 1. Il bilancio degli ultimi quattro scontri diretti in campionato andati in scena nel Principato è di tre successi del Monaco più un pareggio. E a proposito di pareggio, il Monaco lo ha ritrovato di recente con il Reims (0-0 esterno) dopo un “digiuno”, tra campionato e coppe, di ben dieci partite consecutive. La quota prevista per il segno X di Monaco-Psg è pari a 3.90 su Cplay, 3.80 su Eurobet e 3.70 su William Hill.

Offerta che scende sensibilmente optando per gli esiti Goal (1.45) e Over 2,5 (1.50). Il Multigol 2-4 renderebbe invece 1.57 volte la posta.