Pronostico Southampton-Liverpool, chi vince vola in semifinale di EFL Cup

Segnano entrambe o no? Il parere dei bookie

I Saints sono desolatamente ultimi in Premier League (5 punti in 16 giornate) mentre il Liverpool è in vetta pur avendo pareggiato le ultime due partite contro Newcastle (3-3) e Fulham (2-2).

Il meglio il Liverpool lo fa vedere dal centrocampo in su: in dieci delle ultime undici gare ha segnato almeno due gol. Una tendenza confermata nei due precedenti turni di EFL Cup: 5-1 al West Ham e 3-1 al Brighton. Al Southampton, dopo l’umiliante 0-5 incassato dal Tottenham in campionato, i tifosi chiedono almeno una reazione d’orgoglio.

I pronostici sono tutti per il Liverpool, una cui vittoria al 90’ vale soltanto 1.35 per i bookmaker che allo stesso tempo ritengono probabile anche il Goal: offerta pari a 1.62 su Cplay e Begamestar, 1.57 su Planetwin e 1.52 su Eurobet.