Atalanta-Cesena, quote scommesse e consigli: l'esito che vale 2.85

Di solito vince e dà spettacolo ma per la prima volta in stagione l’ Atalanta lo ha fatto soffrendo, di “ corto muso ”, a Cagliari . Un ottimo segnale per Gasperini , che stasera mercoledì sera al Cesena un biglietto per i quarti di Coppa Italia .

Comparazione quote: Multigol Casa 3-4

I romagnoli hanno dovuto superare tre turni per regalarsi la Dea: battute, nell’ordine, Padova, Verona e Pisa. L’Atalanta, capolista in Serie A, è evidentemente di un altro livello ma in partite come questa dovrà essere brava a tenere alta la concentrazione. I numeri dicono che i bergamaschi, tra campionato e Champions, hanno sempre segnato due gol esatti nelle ultime quattro gare giocate al Gewiss.

Se si vuole incentrare il pronostico sul numero di gol segnati dall’Atalanta in questo incontro, si potrebbe optare per “tre o quattro”. Tradotto, esito “Multigol Casa 3-4”: a 2.85 per Cplay e Begamestar, a 2.60 per Elabet. Mai l’Atalanta finora ha messo a segno 4 gol esatti nel suo stadio, mentre l’ultima volta che ha calato il “tris” risale al 15 settembre: 3-2 in campionato contro la Fiorentina.