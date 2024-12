Pronostico Inter-Udinese, tanti gol al Meazza? Il parere dei bookmaker

Dopo la schiacciante vittoria sulla Lazio in campionato, l’ Inter di Simone Inzaghi sposta il mirino sulla Coppa Italia . I nerazzurri ospitano l’ Udinese , battuta con sofferenza in Serie A (28 settembre) al Bluenergy Stadium: 3-2.

Almeno 4 gol totali? La quota dell'Over 3,5

Uno score sinonimo di show... e Over 3,5, che in questa sfida pagherebbe 2.45 volte la posta su Cplay e Begamestar, 2.40 invece su Bwin e BetFlag. Passare il turno è l’obiettivo “minimo” del’Inter, che proverà a concedere ancora spettacolo davanti al suo pubblico. Quest’anno, al Meazza, Zielinski e compagni hanno perso solo contro il Milan, per il resto hanno messo insieme otto vittorie e due pareggi.

L’Udinese ha vinto la prima e l’ultima trasferta disputata, sempre in campionato, contro Parma e Monza. Difficile oggettivamente vederla vittoriosa a San Siro, tanto che la quota prevista per il segno 2 (l’ultimo blitz friulano risale a sette anni fa) parte da quota 8 su BetFlag, passando per l'8.50 di Betsson fino ad arrivare a 9.25 su Bwin. Inter vincente e almeno tre reti complessive? Una “combo” sulla carta probabile e fissata in lavagna a 1.48.