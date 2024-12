EFL Cup: ecco come finisce, per le quote, Tottenham-Manchester United

In semifinale di EFL Cup c’è posto solo per una tra Tottenham e Manchester Utd . I londinesi nel turno precedente hanno battuto 2-1 il Manchester City , negando a Guardiola la possibilità di vendicare il recente ko nel derby incassato dai Red Devils in Premier League .

Una combo a quota 1.70

Il talento non si discute, la discontinuità anche. Tottenham e Manchester Utd si sono già affrontate a fine settembre in campionato: Spurs vittoriosi per 3-0 all’Old Trafford. In casa però Son e compagni non vincono da inizio novembre (4-1 all’Aston Villa in campionato), nelle loro ultime sei gare interne c’è sempre stato spazio per l’esito Goal.

Sponda Red Devils, merita rilievo la presenza del Multigol 2-3 nelle loro ultime sei trasferte. Per i bookie ha più possibilità di vincere il Tottenham, al 90’ l’1 si gioca a 2.28 su Cplay, a 2.25 su Eurobet e William Hill. Il 2 è pagato 2.70 da Planetwin e Goldbet, 2.65 da Betsson.

Le quote previste sia per il Goal che per l'Over 2,5 si attestano sull’1.40, per alzare un po’ il moltiplicatore si può allora considerare la combo “Multigol 1-3 1° tempo+Multigol 1-3 2° tempo": vale 1.70.