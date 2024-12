Pronostici Conference League, quote e statistiche di Chelsea-Shamrock Rovers

Il Chelsea si appresta a ricevere lo Shamrock Rovers dopo aver conquistato ben 15 punti nelle prime 5 giornate di Conference League . I " Blues " in queste 5 gare hanno totalizzato la bellezza di 21 reti, un "bottino" che fa scendere gli inglesi in campo con il miglior attacco della competizione.

Shamrock Rovers ancora imbattuto in trasferta, sono 4 i punti totalizzati contro Larne (4-1) e Rapid (1-1).

Show in campo

Per le quote non sembra esserci partita. Il segno 1 al novantesimo è in lavagna solamente a 1.06 mentre la doppia chance X2 è proposta mediamente a 9. Il Chelsea nelle precedenti due sfide interne del torneo ha sempre chiuso in vantaggio il primo tempo: l'1 all'intervallo è offerto su Cplay e Bwin a 1.30, su Zona gioco a 1.28.

Sulla carta probabile l'Over 3,5. La possibilità che vengano realizzate almeno 4 reti nel corso dei 90 minuti di gioco moltiplica una qualsiasi puntata per 1.58.