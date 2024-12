Pronostici Conference League, l'analisi di Vitoria Guimaraes-Fiorentina

Statistiche alla mano

Il Vitoria Guimaraes nelle precedenti due gare europee disputate all'Afonso Henriques ha sempre vinto subendo esattamente un gol: al "3-1" ottenuto contro il Celje ha fatto seguito il "2-1" contro il Mlada Boleslav.

Una vittoria e una sconfitta per la Fiorentina in trasferta, la squadra di Raffaele Palladino ha prima vinto per 4-2 sul campo del St. Gallen e poi ha perso per 2-1 contro l'Apoel.

Le quote pendono dalla parte di Kean e compagni (il segno 2 paga mediamente 2.38 mentre l'1 è in lavagna a circa 3.20) ma non si può escludere la possibilità di vedere entrambe le squadre a segno. Il Goal è proposto su Cplay a 1.67. su Goldbet a 1.60 e su Bwin a 1.68.