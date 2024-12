Pronostico Verona-Milan, quote Under/Over 2,5 e combo

Solo una vittoria nelle ultime cinque giornate per un Milan che deve assolutamente ritrovarsi. La squadra di Fonseca venerdì sera fa visita al Verona , che di pareggiare proprio non vuole saperne (cinque vittorie e undici sconfitte).

Precedenti e pronostico

Sono 39 i gol incassati dall'Hellas, peggior difesa della Serie A. Il Bentegodi è la casa dell'Over 2,5: 8 su 8 finora per gli scaligeri mentre sono 6 le uscite dell'Over 2,5 fatte registrare dal Milan nelle sette trasferte giocate in campionato.

Rossoneri vittoriosi al Bentegodi, contro il Verona, negli ultimi cinque precedenti, e in quattro di questi ci sono stati almeno due gol in partita.

La combo 2+Over 1,5 è proposta a 1.84 da Cplay e Begamestar, a 1.80 invece da Eurobet. L'Over 2,5 vale 1.68 per Cplay, 1.65 per Bwin e 1.64 per Zona Gioco.