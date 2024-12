Pronostico Roma-Parma, ecco cosa "manca" ai giallorossi all'Olimpico

La combo da provare

In settimana l’undici allenato da Claudio Ranieri ha battuto la Sampdoria in Coppa Italia per 4-1 (doppietta di Dovbyk e un gol a testa per Baldanzi e Shomurodov), un risultato che ha permesso ai giallorossi di rialzare leggermente la testa dopo la sconfitta di campionato subita sul campo del Como (2-0).

Parma reduce da due sconfitte consecutive contro Verona ed Inter. In queste due partite i ducali sono riusciti a segnare 3 gol, 6 invece le reti al passivo. Entrambe le squadre hanno bisogno di conquistare i tre punti, al momento la classifica parla chiaro e vede sia la Roma che il Parma a ridosso della zona retrocessione.

In casa il team giallorosso parte con i favori del pronostico, il segno 1 vale 1.54 per Cplay, 1.52 per Goldbet e Lottomatica; il “2” è proposto invece a 6.50. Roma senza pareggi all’Olimpico, intriga la “combo” 1X+Goal al termine del secondo tempo di gioco.