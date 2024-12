Pronostico Benfica-Estoril, Di Maria e compagni favoriti per i bookie

Benfica con 5 Under 2,5 alle spalle

Le “Aquile” hanno fatto il loro dovere battendo 2-0 il Nacional grazie ad una doppietta dell’intramontabile Di Maria. Prosegue dunque la brillante cavalcata della formazione allenata da Bruno Lage. Il Benfica, dopo il ko al debutto contro il Famalicao, ha fatto registrare 11 successi e 2 pareggi nelle successive 13 partite.

L’Estoril (3 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte) dispone di mezzi evidentemente inferiori rispetto al Benfica e ha di conseguenza obiettivi diversi, come la salvezza. Sono solo 12 i gol segnati in 14 partite, 21 quelli incassati. In trasferta l’Estoril non ha ancora vinto (3 ko e altrettanti pareggi) ed è un digiuno che si protrae dallo scorso campionato, interrotto solo a novembre 2023 (blitz per 1-0 in casa del Porto).

Il pronostico è tutto per il Benfica che, secondo i bookmaker, ritroverà l’Over 2,5 dopo cinque gare di fila, tra campionato e Champions, chiuse con massimo due reti. Almeno tre gol al Da Luz pagano 1.32 su Cplay, 1.31 su Bwin e 1.30 su BetFlag. Match sbloccato nel primo quarto d’ora? Un’eventualità proposta mediamente a 2.20.