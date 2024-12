Fiorentina-Udinese, il pronostico è un esito "Multi chance"

Dopo aver staccato il biglietto per gli ottavi di Conference League , la Fiorentina va a caccia di punti Champions contro l’ Udinese . Lo farà al Franchi nel primo dei due posticipi di Serie A in programma lunedì (ore 18.30).

I numeri di Fiorentina e Udinese

I viola con il ko di Bologna hanno interrotto la magica serie di 8 successi consecutivi. In casa tuttavia sono ancora imbattuti (5 vittorie e 2 pareggi) e va detto anche che due sole volte, contro Monza e Atalanta, la squadra di Palladino ha subìto più di un gol.

L’Udinese contro il Napoli ha perso l’ottava partita delle 16 disputate. Focalizzando l’analisi sulle sole trasferte dei friulani, spicca in primis l’assenza di clean sheet: mai una gara chiusa con porta inviolata. Inoltre, sempre lontano dal Bluenergy Stadium, la squadra di Runjaic è andata al riposo con un risultato di parità solo al debutto, contro il Bologna. Da lì in poi, 4 volte sotto al 45’ e 3 volte in vantaggio.

Da valutare l’ipotesi di un pareggio al 45’ oppure al 90’ (niente “X” per i toscani da 9 giornate). Un’eventualità proposta a 1.80 da Cplay, Elabet e Begamestar.