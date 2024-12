Inter-Como, quante reti al Meazza? Quote e pronostico

In Coppa Italia ha battuto 2-0 l’ Udinese facendo valere i gradi di favorita . Ora per l’Inter la missione è concedere il “bis” in campionato , perchè lunedì sera al Meazza arriva il Como di Fabregas rinvigorito dal 2-0 alla Roma .

Comparazione quote: Multigol 3-5

I lariani faranno bene ad alzare la guardia in particolar modo nei minuti che vanno dal 30’ al 45’ e dal 46’ (inizio ripresa) al 60’: in ciascuna di queste due fasce temporali, infatti, i nerazzurri hanno messo a segno ben 10 reti. Il Como è stata l’ultima squadra capace di battere l’Atalanta in campionato: 3-2 al Gewiss.

Da una nota di merito ad una curiosità: la prima e unica partita in cui il Como ha centrato la somma gol 3 coincide con la 1ª di campionato: ko per 3-0 in casa della Juventus.

La sfida del Meazza sulla carta promette diverse reti, tanto che l’Over 2,5 è fissato in lavagna a 1.51 da Cplay e Begamestar, a 1.50 da Bwin e a 1.47 da BetFlag. Per chi ritiene plausibile che il match possa regalare da tre a cinque reti complessive (esito Multigol 3-5) la quota si alza a 1.82 optando per Cplay, a 1.78 per Elabet e Sisal.