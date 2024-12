Boxing Day di Premier League, Chelsea e Liverpool hanno la fiducia dei bookie

Non poteva mancare un derby londinese nel turno di Premier League del Boxing Day . Il Chelsea di Maresca , archiviato lo 0-0 in casa dell’Everton, vuole riprendere a correre. I Blues ospiteranno l’indecifrabile Fulham , che ha alle spalle tre pareggi contro Arsenal, Liverpool e Southampton.

Il Chelsea di Maresca parte favorito

Lontano da casa i Cottagers hanno perso solo due volte, contro le rivali di Manchester. Vanno dunque presi con le molle, anche se il Chelsea (10 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte), trascinato da un attacco da 37 gol, ha le carte in regola per far suo l’incontro. Sono dello stesso avviso i bookie, il segno 1 difficilmente sfonda il muro dell’1.50. A 1.86, su Cplay e Begamestar, la combo formata dal segno 1 e dall’Over 2,5 mentre per Sisal la stessa opzione vale 1.75.

Pronostico Liverpool-Leicester

Il Liverpool dopo il 6-3 rifilato al Tottenham comanda con quattro punti di vantaggio sul Chelsea e i Reds devono anche recuperare il match con l’Everton.

Ad Anfield si presenterà un Leicester con la peggior difesa esterna del campionato (22 gol al passivo). Visto l’attacco devastante dei Reds, è lecito attendersi una sfida con tante reti. L’Over 3,5 è un’ipotesi concreta secondo gli operatori e vale 1.57 per Cplay, Goldbet e Lottomatica.