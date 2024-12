Milan-Roma, abbuffata di gol tra Fonseca e Ranieri? Occhio alla statistica

Chi ha vinto soffrendo (contro il Verona) e chi in scioltezza (contro il Parma). Milan e Roma , di fronte domenica 29 dicembre al Meazza (ore 20.45), si sfidano per prendersi altri tre punti fondamentali per proseguire la loro scalata in classifica. Una partita mai banale e ricca di contenuti che, come riportano le statistiche di Lottomatica.Sport , nell'occasione è anche animata dalla voglia di mettersi in mostra degli "ex", Abraham e Saelemaekers . Ex fino a un certo punto, visto che entrambi sono in prestito.

Roma, ecco lo "zero" da cancellare

La Roma deve dimostrare di aver fatto tesoro della sconfitta con il Como e, soprattutto, provare a cancellare quello zero ingombrante alla voce "vittorie esterne". I giallorossi, insieme al Venezia di Eusebio Di Francesco, sono rimasti gli unici a non aver ancora vinto in trasferta (4 pareggi, altrettanti ko).

Farlo a Milano, dove il Diavolo è stato tramortito solo dal Napoli, non sarà semplice. Merita rilievo il fatto che in ben sette delle otto gare "casalinghe" dei rossoneri (quindi senza contare Inter-Milan, derby giocato per convenzione "in casa" dai nerazzurri), almeno una squadra sia rimasta a secco di reti. Nell'ultimo precedente andato in scena a San Siro in Europa League finì 1-0 per la Roma (aprile 2024), che così ha interrotto un "digiuno" al Meazza che durava da ottobre 2017.

Agli appassionati di statistiche va poi consegnato un ultimo dato. Le otto trasferte di campionato della Roma non sono mai terminate con un range di gol compreso tra tre e quattro. Se capitasse per la prima volta a San Siro vorrebbe dire "abbuffata" di reti. Che visto il periodo, non ci sta male...

Per rimanere aggiornato sulle news relative alla Serie A, puoi visitare il sito di informazione sportiva Lottomatica.Sport.