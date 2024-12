Juventus-Fiorentina, bianconeri "doppiati" dai viola in fatto di...

Domenica 29 dicembre, alle 18, va in scena Juventus-Fiorentina . Una dfida affascinante, sentitissima dalle due tifoserie e ricca di precedenti suggestivi, come riportano le statistiche di Lottomatica.Sport . Ironia della sorte, le due squadre ci arrivano appaiate a quota 31 punti in classifica, a meno tre dal quarto posto occupato dalla Lazio . Da ricordare che i toscani devono recuperare il match contro l' Inter per il malore occorso a Edoardo Bove .

Attenti a quei tre

Dopo una splendida serie di otto vittorie consecutive, la Fiorentina ha perso contro Bologna e Udinese. Presto per parlare di crisi, certo è che per la viola sarebbe una soddisfazione doppia ritrovarsi contro la Juventus, perchè batterla vorrebbe dire (anche) infliggerle il primo dispiacere stagionale in campionato.

Le rispettive difese fin qui hanno lavorato bene, visto che Juve e Fiorentina hanno incassato 13 reti a testa. Sono 29 i gol messi a segno dai viola, 10 dei quali portano la firma di un rigenerato (da Palladino) Moise Kean. L'attaccante azzurro fin qui ha fatto meglio di Dusan Vlahovic (7 centri), con Nico Gonzalez che si è sbloccato proprio nell'ultimo turno, contro il Monza. Inevitabile che gli occhi siano puntati su di loro, iscritti alla categoria "ex".

Juve regina di pareggi in Serie A, ben 10, 10 come (curiosità) sono le partite di fila senza "X" all'attivo per la Fiorentina. I viola lontano dal Franchi hanno incassato più di una rete solo contro l'Atalanta.