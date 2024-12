Juve-Fiorentina, la sfida dei grandi ex; Lazio-Atalanta per lo scudetto e Milan-Roma...

La capolista Atalanta , 11 vittorie di fila in Serie A, fa visita alla grande sorpresa di inizio stagione. La filosofia di Baroni e Gasp è chiara, tutto o niente. Lazio e Atalanta hanno ottenuto un solo pareggio in 17 giornate (“peggio” di loro solo il Verona che ancora deve dividere la posta). Lo show non dovrebbe mancare, in casa l’undici di Baroni ha sempre messo a referto partite con almeno 3 reti . Uno scenario che per gli esperti SisalTipster si verificherà al 51%. Per la vittoria finale è di poco avanti l’Atalanta, al 39%, con la Lazio data al 32%. In un match che promette colpi di scena è da mettere in conto un Ribaltone , al 13%. Un rigore invece è al 32%. Senza Retegui sono comunque diversi i giocatori in grado di colpire. Sponda Lazio Castellanos , gol al 30%, ma anche Zaccagni , gol o assist al 34%. Nell’Atalanta Lookman va a caccia del gol (33%) per toccare la doppia cifra, e occhio al ritrovato Zaniolo , gol o assist al 37% , deciso a ripetersi dopo aver già ferito la Roma.

Roma senza vittorie a San Siro da oltre 7 anni

Milan e Roma vogliono chiudere l’anno in bellezza. Diavolo che tenta di rientrare nella lotta per un posto in Champions, oggi lontano 8 punti. Roma che cerca continuità e un successo in trasferta, in tutte le competizioni, che manca dal 14 aprile. I giallorossi non battono il Diavolo a San Siro, in Serie A, da oltre 7 anni. Secondo gli esperti SisalTipster la Roma che sbanca il Meazza è al 29%, la vittoria del Milan è al 42%. La possibilità di vedere un gol da fuori area è proposta al 30%, un eventuale ricorso al Var si trova al 33%. Ranieri dovrebbe dare fiducia a Saelemaekers, gol o assist al 23%, finito in estate nella Capitale nell’ambito di uno scambio di prestiti che ha portato Abraham al Milan. Una rete dell’inglese è al 28%.

Viola per sfatare un “tabù” nella notte degli ex

L’unica imbattuta del campionato, la Juve, contro la Fiorentina di Palladino reduce da due stop di fila in Serie A. I viola vogliono abbattere un tabù: negli ultimi 16 confronti, in tutte le competizioni, hanno segnato solo 5 reti ai bianconeri. Anche in virtù di questo, gli esperti SisalTipster vedono la Juve vincente al 49%. Al 22% il blitz dei gigliati. Allenatori “vittime” della tensione? Al 23% un giallo sia per Motta che per Palladino. Il gol di un giocatore subentrato dalla panchina è al 33%. Juve-Fiorentina è la notte dei grandi ex. Vlahovic, gol al 40%, e Nico Gonzalez, gol o assist al 43%. Sponda viola occhi puntati su Kean, marcatore al 24%.

Cagliari-Inter, Lautaro cerca il decimo gol contro i sardi

Nord e Sud, in tutti i sensi. Il Cagliari è in flessione, l’Inter sta volando e ha battuto i sardi in 11 degli ultimi 14 precedenti. Nerazzurri vittoriosi al 66% per gli esperti SisalTipster, solo un 14% di chances per il Cagliari. Finora i sardi hanno colpito ben 10 legni, al 50% l’ipotesi che possa tremare almeno una volta un palo o una traversa. Cartellino rosso in vista? Al 18%. Lautaro Martinez (9 gol in carriera al Cagliari) non segna da inizio novembre, che possa chiudere l’anno rompendo il digiuno vale un 45%. È al 18% un sigillo dell’ex Barella. Nel Cagliari Piccoli, marcatore al 20%, è uno di quelli con più appeal. Marin è temibile sui calci da fermo: gol o assist del rumeno al 18%.

Napoli-Venezia, lagunari mai vittoriosi in trasferta

Seconda contro penultima, Napoli-Venezia sulla carta è sfida a senso unico. Un parere condiviso dagli esperti SisalTipster che valutano al 74% il Napoli vincente contro un 9% previsto per il blitz dei Di Francesco boys. I lagunari non hanno ancora vinto in trasferta (tre pareggi e sei sconfitte) e bucare la retroguardia del Napoli non è impresa facile: il Venezia che non segna al Maradona si attesta sul 53%.

In attesa che Kvaratskhelia recuperi la migliore condizione, Antonio Conte può fare affidamento sulla verve di David Neres, un autentico spaccapartite. Gol o assist del folletto brasiliano è un’ipotesi proposta al 49%. Curioso come il Venezia abbia messo a segno due reti in ciascuna delle ultime tre partite giocate ma in nessun gol c’è stata la firma del bomber Joel Pohjanpalo. Il finlandese che torna a festeggiare... proprio a fine anno è un’eventualità proposta al 18%.

L'analisi SisalTipster dei posticipi di Serie A

Como e Lecce si affrontano per prendersi tre punti importanti in chiave salvezza. Il fattore campo è alleato degli uomini di Fabregas, che nell’ultima al Penzo hanno battuto 2-0 la Roma. L’affermazione dei lombardi è fissata al 56% dagli esperti SisalTipster, con chances di sbloccare l’incontro al 60%. Il Lecce fuori casa ha vinto solo a Venezia, che possa concedere il “bis” allo stadio Sinigaglia vale un 18%. Gli uomini più in forma, da un lato e dall’altro, sono Nico Paz, gol o assist al 36%, e Tete Morente. Il terzo sigillo consecutivo dell’ex Elche è proposto al 15%.

Chi pareggia tanto e chi mai. Bologna-Verona, statistiche alla mano, è anche questo. I numeri dicono poi che l’Hellas ha la peggior difesa del campionato, 40 gol subìti contro i 18 del Bologna. Curiosità, i felsinei non incassano gol nel primo tempo da ben 11 giornate. Inevitabile che la vittoria dei rossoblù risulti l’ipotesi più accreditata: al 63% secondo SisalTipster, il primo segno X del Verona è invece al 24%. Le possibilità che al Dall’Ara venga messo a segno un gol da fuori area sono fissate al 30%. Dopo mesi di attesa si è sbloccato Dallinga, per la felicità di Italiano e dei tifosi emiliani. L’olandese potrebbe ripetersi contro l’Hellas, opzione data al 33%. Nelle fila del Verona l’attacco ha porte girevoli, nelle ultime giornate Zanetti ha dato fiducia a Sarr ma è Casper Tengstedt (5 gol) l’uomo che può fare la differenza per l’Hellas. Il danese che segna o fa assist è al 26%.