Pronostici Serie A, quote e statistiche di Milan-Roma

Riflettori puntati sullo stadio “ Meazza ” di Milano per il confronto tra il Milan di Paulo Fonseca e la Roma di Claudio Ranieri .

Dati alla mano si nota subito come i rossoneri abbiano la miglior difesa interna del torneo: soltanto 4 gol al passivo nelle prime 8 gare di campionato disputate davanti al proprio pubblico (4 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta).

Giallorossi a caccia del primo successo in trasferta, Paulo Dybala e compagni lontano dall’Olimpico hanno fatto registrare soltanto 4 pareggi e 4 sconfitte.

Giallorossi a segno

Le quote di questo incontro pendono dalla parte del Milan. Il segno 1 al triplice fischio dell’arbitro è in lavagna a circa 2.30 mentre il “2” si gioca a circa 3.20. La Roma proverà in tuti i modi a vincere la partita, può starci il Multigol Ospite 1-2 al termine del secondo tempo di gioco. Una tale eventualità è offerta su Cplay a 1.62 mentre su Goldbet e Lottomatica paga 1.60.