Serie A, pronostico Juventus-Fiorentina: l'analisi del match

Il palinsesto della 18ª giornata prevede il confronto tra il club bianconero e la Fiorentina. La “Vecchia Signora” con 13 gol segnati e 7 subiti ha fatto registrare 3 successi e 6 pareggi nelle prime 9 partite interne di campionato.

Il ruolino di marcia esterno della “Viola” invece recita 4 successi, 2 pareggi e 2 sconfitte. In queste 8 sfide la squadra allenata da Raffele Palladino ha realizzato 13 reti subendone 5.

Esito ritardatario

Da segnalare che con la Fiorentina impegnata in trasferta l’esito Goal non esce da 6 match consecutivi. La Juventus nelle ultime 2 gare di campionato disputate davanti al proprio pubblico ha pareggiato per 2-2 sia contro il Bologna che contro il Venezia. La possibilità che anche questo incontro termini con almeno una rete per parte è proposto su Cplay a 1.88 mentre su Goldbet e Lottomatica paga 1.85.