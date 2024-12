Pronostico West Ham-Liverpool, show in vista? Ecco il parere dei bookie

Capitolo Premier League : il Liverpool capolista dopo aver battuto il Leicester in rimonta per 3-1 va a caccia di altri 3 punti sul campo di un West Ham reduce da 4 risultati utili consecutivi (2 vittorie e 2 pareggi).

Comparazione quote: Goal+Over 2,5

I “Reds” di Arne Slot in trasferta con 22 gol segnati in 8 partite viaggiano a una media di 2,75 reti realizzate a partita. Salah e compagni al momento lontano da Anfield hanno fatto registrare la bellezza di 6 successi e 2 pareggi.

Di certo più altalenante il ruolino di marcia interno degli “Hammers”: il West Ham nelle prime 9 partite di Premier League disputate davanti al proprio pubblico ha collezionato 3 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte (13 gol all’attivo e 17 al passivo).

Le quote pendono dalla parte del Liverpool, il segno 2 al 90' è pagato 1.38 da Cplay, 1.35 da BetFlag e Planetwin. La doppia chance 1X è offerta a 3.00 da William Hill, 2.95 da Bwin e Snai. Goal e Over 2,5 possono rispondere presente al 90’. Dello stesso avviso i bookie: per Cplay e Begamestar questa combo vale 1.67, su Eurobet la quota scende a 1.55.