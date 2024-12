Pronostico Manchester United-Newcastle, Zirkzee o Tonali? Ecco le quopte

Che disastro! Il Manchester United di Amorim è affondato anche contro i Wolves, quarto ko nelle ultime cinque giornate di Premier League . Al contrario il Newcastle sta volando: tre vittorie consecutive, con 11 gol fatti e zero al passivo. Una bella grana per uno United che proprio non riesce a cambiare passo e che, come se non bastasse, non potrà contare sullo squalificato Bruno Fernandes (espulso contro i Wolves).

Il Newcastle segna almeno due gol? La quota dell'Over 1,5 Ospite

Numeri delle due squadre alla mano, il dato che colpisce sul versante Red Devils è relativo alla somma gol 3: con 9 uscite totali, Zirkzee e compagni non hanno “rivali” in campionato. Il Newcastle non mostra di gradire lo 0-0 al primo tempo: lo ha collezionato solo due volte, sempre in trasferta, contro Everton e Crystal Palace.

Inoltre, Isak e compagni hanno alle spalle cinque Over 2,5 di fila. Il sesto per i bookie è alle porte ed è proposto a 1.58 da Cplay, a 1.57 da Bwin e a 1.55 da Planetwin.

Vista la traballante difesa dello United non è vietato pensare che il Newcastle possa realizzare almeno due reti. L’Over 1,5 Ospite è un’ipotesi in lavagna a 1.95.