Pronostico Bologna-Verona, per i bookie Italiano batte Zanetti ma...

Almeno una rete per tempo? Ecco quanto paga

L’Hellas ha uno scarso feeling con i primi tempi, tanto che solo contro la Roma è andato in vantaggio all’intervallo. Partita evidentemente non facile per gli scaligeri (13 Over 2,5 in 17 giornate), anche perchè per trovare l’ultimo gol subìto dal Bologna in casa (in Serie A) occorre riavvolgere il nastro fino al 28 settembre: 1-1 con l’Atalanta.

Tutti gli indizi portano a Bologna, super favorito secondo gli operatori. Il segno 1 si gioca a 1.47 su Cplay, Betsson ed Elabet mentre il primo pareggio in campionato dell'Hellas vale 4.25 per Begamestar, 4 per William Hill e 3.75 per BetFlag.

Tutto sommato plausibile l’ipotesi che possa esserci almeno una rete per tempo. Tradotto, Over 0,5 1° tempo+Over 0,5 2° tempo a quota 1.73.