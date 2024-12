Brentford-Arsenal, pronostico e quote: occhio al parziale/finale

Il girone d'andata di Premier League si conclude... a inizio 2025. Brentford-Arsenal vale molto soprattutto per gli uomini di Arteta , a caccia dei tre punti per non perdere terreno dal Liverpool capolista.

Arsenal, la forza sta anche nella difesa

Squadra dai due volti il Brentford, che vola in casa (7 vittorie, un pari e un ko) mentre in trasferta ha raccolto pochissimo. Nell'ultima trasferta disputata, le Bees hanno pareggiato 0-0 col Brighton, infilando la seconda partita consecutiva senza gol segnati. Una novità assoluta per una squadra che in 18 giornate ha segnato e subìto 32 reti. L'altra brutta notizia per il Brentford è che l'Arsenal può vantare la miglior difesa del campionato, con 16 gol subiti. Squadra matura quella di Arteta, che ha dimostrato di saper vincere in scioltezza ma anche soffrendo, come contro l'Ipswich pochi giorni fa superato grazie ad un gol di Havertz.

A pronostico è dunque un segno 2 che ci sta, con i bookmaker pure schierati in favore dei londinesi la cui vittoria vale 1.44 per Cplay e Begamestar, 1.42 per Eurobet e 1.40 per Snai. Senza dimenticare che, con il Brentford in campo, non si è ancora visto il parziale/finale 2/2 (quota 2).