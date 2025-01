Pronostico Inter-Atalanta, chi va in finale di Supercoppa? Ecco cosa dicono le quote

Vigilia della prima semifinale della Supercoppa italiana tra Inter e Atalanta . Due squadre che stanno volando in campionato, con l’ Inter che viene da tre vittorie di fila con altrettanti clean sheet a referto (quattro se si considera anche la Coppa Italia). L’Atalanta dopo 11 vittorie consecutive si è fermata a Roma contro la Lazio (1-1), soffrendo nel primo tempo ma salendo in cattedra nella ripresa.

Segnano entrambe? Il parere dei bookmaker

Ci sono dunque gli ingredienti per godersi un bello spettacolo nella cornice di Riyadh in Arabia Saudita. I bookmaker considerano favorita l’Inter per la vittoria al 90’, fissata a 2.20 sulla lavagna Cplay, a 2.17 su Zona Gioco e a 2.15 su William Hill. Il “2” della Dea è proposto a 3.25 da Goldbet e Lottomatica, a 3.15 da Betsson.

Difficile segnare all’Inter vista all’opera nelle ultime due settimane ma i bergamaschi hanno le carte in regola per riuscirci. L’esito Goal (segnano entrambe) è reperibile a 1.64 su Cplay, a 1.58 su Planetwin e a 1.57 su BetFlag. L’ipotesi che la sfida possa regalare due o tre reti complessive (Multigol 2-3) vale circa un raddoppio.