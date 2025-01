Pronostico Juventus-Milan, chi va in finale di Supercoppa? Il parere dei bookie

Migliori quote e pronostico di Juve-Milan

In una situazione del genere la Supercoppa rappresenta sia per la Vecchia Signora che per il Diavolo un’occasione da non perdere per cercare di portare a casa un trofeo e dare valore ad una annata che, almeno fin qui, non puo? certo essere definita brillante. La Juventus e? ancora imbattuta in campionato dove, pero?, ha collezionato la bellezza di undici pareggi (a cui vanno aggiunte sette vittorie) mentre il Milan di ko ne messi insieme ben quattro con l’aggiunta di sette vittorie e sei pareggi. Con quindici reti subi?te l’undici di Torino, seppur in condominio con Inter e Fiorentina, vanta la seconda miglior difesa della serie A mentre il Milan, che di reti ne incassate diciassette, in questa particolare graduatoria e? subito dietro.

La posta in palio e? altissima e, di sicuro, nessuno vorra? prendersi troppi rischi nel tentativo di raggiungere la finale. Con queste premesse l’esito che piu? viene a galla e? l’Under 2,5 a cui, probabilmente, si puo? provare a concedere maggior fiducia. Massimo due reti al 90' sono offerte a 1.68 da Cplay e Planetwin, a 1.66 da Zona Gioco.

Anche il segno “X” alla fine del primo tempo potrebbe meritare una certa fiducia. Il pareggio al 45’ in campionato e? stato fatto registrare ben otto volte dalla Juventus e sei volte dal Milan: vale 2.07 per Cplay, 2.05 per Bet365 e 2 per Bwin.