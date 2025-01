Pronostico Valencia-Real Madrid, Ancelotti vuole i 3 punti nel recupero di Liga

In Spagna si recupera Valencia-Real Madrid , sfida della 12ª giornata che rappresenta quasi un testacoda tra i “Galacticos” secondi in classifica e i “Pipistrelli” che occupano invece, insieme al Valladolid, l’ultimo posto della Liga .

Quanto paga il blitz del Real al Mestalla

La formazione guidata da Carlo Ancelotti ha un punto in meno rispetto ai cugini dell’Atletico e quella di stasera sembra un’ottima opportunita? per scavalcare i rivali e passare, almeno per il momento, al comando. Il “2” sembra obbligato. Su Cplay il 2 dei Blancos vale 1.37,1.36 invece per William Hill e 1.35 per BetFlag e Snai.

Mbappé e compagni avanti all'intervallo? Il 2 primo tempo si gioca a 1.85 su Cplay, Bwin e Zona Gioco.