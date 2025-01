Ligue 1, Nizza-Rennes: pronostico 1X2 finale e Goal/No Goal

Non solo la seconda semifinale della Supercoppa italiana e il recupero della Liga spagnola. Stasera si giocano anche gli anticipi in Francia e Portogallo con la Ligue 1 che propone un Nizza-Rennes di notevole importanza (seppur per motivi opposti) per entrambe le squadre e anche un paio di incontri del massimo campionato lusitano dove le formazioni che giocano in trasferta sembrano avere i favori del pronostico tutti dalla loro parte.

Nizza batte Rennes? Segno 1 dalla quota interessante

All’Allianz Riviera di Nizza arriva dunque stasera il Rennes che si trova a soli quattro punti dalla zona retrocessione e avrebbe bisogno di un risultato utile per non correre il rischio di essere risucchiato nella bagarre di fondo classifica. Al contrario la formazione di casa occupa attualmente la sesta posizione e vede a portata di mano uno dei posti che non solo vale l’Europa ma addirittura la Champions League. Un obiettivo alla portata dell’undici della “Cote d’Azur” ma, evidentemente, a patto di non perdere punti per strada cosi? da restare agganciati a chi precede o, addirittura, rosicchiare loro punti e posizioni. Per le quote la gara e? da segno “1”: esito che vale 2.18 per Cplay, 2.15 per Eurobet e Bwin.

A parte l’esito finale, merita rilievo anche un altro dato. Il Nizza viene da cinque esiti “Goal” consecutivi e di “Goal” ne ha messi insieme addirittura otto nelle ultime nove giornate. Il Rennes, al contrario, ha alle spalle una striscia di sette “NoGoal” di fila e, probabilmente, considerando anche che nelle ultime tre gare esterne non ha realizzato neanche una rete, potrebbe essere finalmente arrivato il momento di invertire la tendenza. Per la cronaca, almeno una rete per parte vale 1.75 per Cplay e Begamestar, 1.68 per Planetwin e 1.67 per Eurobet.