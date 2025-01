Venezia o Empoli, chi vincerà? Ecco il consiglio

La giornata di serie A si apre con la sfida tra Venezia e Empoli . Sfida che mettein palio punti pesanti, soprattutto per i lagunari che al momento occupano il penultimo posto in classifica.

Vince il Venezia? La quota è interessante

I ragazzi di Di Francesco sono reduci dalla sconfitta di misura rimediata a Napoli dove, però, hanno ben impressionato. L’Empoli al contrario viene da tre sconfitte consecutive ma, almeno per il momento, viaggia a centro classifica anche se con sole 5 lunghezze di vantaggio sul Cagliari terz’ultimo.

Il Venezia ha conquistato in casa 10 dei 13 punti che ha messo insieme finora e, anche se non sarà un’impresa semplice, sembra poter meritare un pizzico di fiducia in più (se non sfrutta queste partite per fare bottino pieno la salvezza diventerà un miraggio). Il segno “1” è anche ben pagato: è reperibile a 2.37 su Cplay e Begamestar, a 2.35 su William Hill e a 2.30 su Eurobet, Bwin e Bet365.