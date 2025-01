Pronostico Fiorentina-Napoli, i consigli su cosa giocare

Aggancio all’ Atalanta in testa alla classifica nel turno di fine anno e primo impegno del 2025 da capolista per il Napoli che scende in campo a Firenze per provare a restare nuovamente da solo al comando (visto che la Dea non gioca per gli impegni di Supercoppa in Arabia Saudita ).

Segnano entrambe? Ecco le quote

La sfida per l’undici di Antonio Conte è di quelle impegnative. La Fiorentina viene da due sconfitte (contro Bologna e Udinese) e un pareggio (a Torino contro la Juventus) e vorrà sicuramente rifarsi. Il Napoli, al contrario, dopo il ko interno con la Lazio ha infilato una striscia di tre vittorie consecutive (ha battuto, nell’ordine, Udinese, Genoa e Venezia) che, seppur senza aver sempre convinto, ha riportato in alto il morale degli azzurri. Proprio quello che ci voleva per affrontare la sfida del Franchi nel migliore dei modi.

A questo punto doveroso qualche dato statistico relativo ai principali esiti di scommessa. La Fiorentina ha all’attivo più Over 2,5 (9 di cui 6 in casa) mentre il Napoli vanta più Under 2,5 (10 di cui 5 in trasferta). I viola hanno fin qui collezionato più Goal (9 di cui 6 in casa) mentre gli azzurri hanno messo insieme più NoGoal (13 di cui 6 in trasferta). Per provare a trovare una strada che indirizzi il pronostico può valere la pena aggiungere che la formazione guidata da Palladino nelle ultime 7 gare interne è sempre andata a segno mentre quella di Conte nelle ultime 6 partite lontano dal Maradona ha sempre realizzato almeno una rete. Con queste premesse forse è il Goal l’esito che si lascia preferire: per Cplay e Begamestar vale 1.80 la possibilità che entrambe vadano a segno (No Goal a 1.91) mentre per BetFlag e Planetwin è a 1.77.