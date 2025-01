Premier League, i pronostici delle partite di Arsenal e Chelsea

Premier League protagonista. Qui tutti sono all’inseguimento del Liverpool (che giocherà domani, in casa, contro il Manchester Utd). Non solo l’Arsenal ma anche il Chelsea che però, bisogna sottolinearlo, dopo aver infilato una striscia di cinque vittorie consecutive, ha vanificato tutto pareggiando prima in casa dell’Everton e perdendo poi le ultime due partite contro Fulham (a Stamford Bridge) prima e contro l’Ipswich poi. Uno stop che è costato un paio di posizioni in classifica (i Blues sono scesi dal secondo al quarto posto) e che impone una ripartenza. Il Chelsea contro il Crystal Palace, oggi, potrebbe tornare al successo. Dello stesso avviso anche i bookmaker, Cplay banca il 2 a 1.92, contro l'1.91 di Bet365 e l'1.90 di Eurobet e Betsson.