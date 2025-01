Roma-Lazio, Ranieri cerca il pokerissimo in un derby in cui l'equilibrio è... di rigore

Roma-Lazio, le percentuali SisalTipster

La formazione di Baroni è lanciatissima ma Sir Claudio Ranieri ha un record unico nel derby romano: 4 vittorie su altrettante gare. Gli esperti SisalTipster vedono la Roma di poco favorita, al 38%, rispetto ad una Lazio (32%) che ha perso un solo derby degli ultimi cinque. C’è una striscia aperta di 6 stracittadine in cui ha segnato al massimo una squadra: ipotesi stavolta offerta al 46%. Partite come questa possono essere decise da un singolo episodio, come un rigore: al 36%. In casa Roma occhi puntati su Dybala, gol o assist al 42%, e Dovbyk, gol al 30%: sono loro gli artefici della rete segnata al Milan. La Lazio non può prescindere dai guizzi di Castellanos (marcatore al 28%) e Zaccagni, gol o assist al 35%.

Fiorentina-Napoli, Kean contro Lukaku

Sotto i riflettori anche Fiorentina-Napoli, 5ª contro 3ª in un match che promette gol e spettacolo ma con grande senso della praticità visto che si sfidano le prime due difese del campionato. Secondo gli esperti SisalTipster sarà blitz Napoli al 40%, il successo viola è al 30%. Al 33% il Var sarà protagonista al Franchi, mentre almeno un legno colpito è al 30%. Kean è in corsa per il titolo di capocannoniere, il suo 12° centro in campionato è proposto al 26%. Lukaku, gol al 30%, vuole riscattarsi dopo il penalty fallito con il Venezia. Anche un giocatore subentrato dalla panchina potrebbe andare a segno (33%): Raspadori, match winner di Napoli-Venezia, è solo l’esempio più recente.

Vlasic contro Man, fantasia al potere

Otto sconfitte nelle ultime tredici giornate sono troppe per il Torino, a caccia dei tre punti contro l’esuberante Parma di Pecchia. SisalTipster vede i granata vittoriosi al 51%, il blitz dei ducali è al 22%. Per un gol segnato da fuori area le possibilità sono fissate al 36%. Il Toro ha bisogno di ritrovare il miglior Vlasic, gol o assist al 37%, come pure Pecchia confida sull’estro di Man (marcatore al 20%) per scardinare il fortino granata. Sanabria non segna dal 20 ottobre, contro il Cagliari: la fine del “digiuno” è al 30%. Il primo gol in campionato di Benedyczak è invece al 20%.

Lecce-Genoa e Verona-Udinese: occhio ai cartellini e al ribaltone

Il Verona per allontanarsi dalla zona calda, l’Udinese per collezionare il terzo risultato utile consecutivo. Che il “punticino” possa far tutti felici al Bentegodi? Secondo gli esperti SisalTipster il pareggio (sarebbe il primo in campionato per l’Hellas) è proposto al 34%. Di poco favorita l’Udinese, al 37%, in un match che potrebbe necessitare di almeno una revisione al monitor Var da parte dell’arbitro: al 26%. Sono gli uomini migliori dal punto di vista realizzativo e lo hanno confermato nell’ultimo turno del 2024: per i gol occhi puntati su Casper Tengstedt (23%) e Lorenzo Lucca (30%). Al Via del Mare si gioca per la salvezza. Il Lecce, peggior attacco del campionato con soli 11 gol segnati, riceve un Genoa in fiducia perchè reduce dall’importante blitz sul campo dell’Empoli. Sfida sulla carta equilibrata, per SisalTipster salentini vittoriosi al 36% e colpo del Grifone al 33%. Con le due squadre in campo il Ribaltone resta ancora un miraggio, che un simile scenario possa verificarsi al Via del Mare è all’11%. Più Giampaolo (23%) che Vieira (18%) se si parla di “allenatore ammonito”. É un match tra due squadre che faticano a segnare, ancora maggiore quindi la responsabilità sulle spalle degli attaccanti. Krstovic che figura sul tabellino marcatori è al 30% mentre Pinamonti è proposto al 28%.

Scudetto, Inter in prima fila con l'Atalanta in scia ma Conte...

Metà campionato sta per scivolare via e, secondo gli esperti SisalTipster, l’Inter resta sempre in prima fila per la vittoria dello Scudetto. Il back to back dei nerazzurri di Simone Inzaghi è valutato al 54%. Curioso come la sua principale antagonista, secondo gli esperti SisalTipster, sia la squadra che ha appena sfidato Lautaro Martinez e compagni in Supercoppa italiana: l’Atalanta. Il tricolore alla banda di Gasperini è un’eventualità proposta al 25%. Suggestiva, e neanche così remota, l’ipotesi (al 17%) che il Napoli possa riappropriarsi dello Scudetto vinto nella stagione 2022/23. Conte può essere senza dubbio un fattore in quella che di fatto è una corsa a tre squadre. Se si guarda infatti alle chances di vittoria finale della Juventus di Thiago Motta si scende drasticamente al 2%.