Pronostico Liverpool-Man United, ecco precedenti e quote

In Premier League la prima giornata del girone di ritorno ha il suo immancabile big match: Liverpool-Manchester United .

Liverpool super favorito per i bookie

Una sfida al momento impari visto che i Reds sono primi in classifica (14 vittorie, 3 pareggi e un solo ko) mentre i Red Devils occupano la 14ª piazza e hanno perso 5 delle ultime 6 partite.

Anche la storia è dalla parte del Liverpool, basti pensare che ad Anfield lo United ha segnato solo due volte negli ultimi 10 incontri! Salah e compagni sono dunque i grandi favoriti: la loro vittoria vale 1.28 per Cplay, 1.27 per Eurobet e 1.26 per Planetwin. Il 2 paga 10 volte la puntata su William Hill, 9 invece su Bwin e Bet365.

Almeno una squadra a secco? Tale ipotesi vale quota 1.96 per Cplay, 1.95 per Bet365 e 1.93 per Bwin.