Inter o Milan, chi vince la Supercoppa italiana? Le quote del derby

Le semifinali sono andate come sono andate e, alla fine, per assegnare la Supercoppa , a Riad, dovranno vedersela Inter e Milan che daranno luogo a un derby arabo che vanta gia? un precedente (era il 18 gennaio 2023 quando i nerazzurri conquistarono il trofeo battendo per 3-0 i rossoneri).

Derby da Goal? Ecco le quote

In questa edizione la formazione guidata da Inzaghi ha raggiunto la finale battendo per 2-0 l’Atalanta mentre quella affidata a Conceiçao (che esordiva sulla panchina del Diavolo) ha fatto fuori la Juventus (2-1) in rimonta. L’Inter nelle ultime 19 partite disputate (considerando tutte le competizioni) ha perso soltanto una volta, sei incontri fa in Champions contro il Leverkusen. Per trovare un altro ko bisogna tornare al 22 settembre 2024, venti gare fa, quando Lautaro Martinez e compagni furono superati per 2-1 dal... Milan. Per il resto 16 vittorie e due pareggi che fanno, di quello nerazzurro, un cammino veramente degno di nota.

Non si puo? certo dire la stessa cosa del Milan che, prima del successo sulla Juventus, dall’inizio della stagione ha disputato 24 incontri vincendone soltanto 12, a cui vanno aggiunti 6 pareggi e 6 sconfitte. In questa gara secca dove viene assegnata la Supercoppa puo? succedere di tutto anche se, quote alla mano, sono i nerazzurri a godere dei favori del pronostico.

Con le quote si puo? concordare anche sul “Goal” a cui viene associato un premio piu? basso (seppur di poco) rispetto al “NoGoal”. Almeno una rete per parte al 90' vale 1.80 per Cplay, che offre il NoGoal a 1.92. Per BetFlag e Planetwin il Goal vale 1.75, il No Goal si gioca a 1.93 su Zona Gioco e 1.92 su Betsson.