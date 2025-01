Athletic Bilbao-Barcellona, chi vince? Le quote...

Anche la Spagna mette in calendario, in questo avvio di 2025, l’assegnazione della Supercoppa e anche in questo caso, la formula prevede due semifinali e la finale per l’assegnazione del trofeo.

Barcellona favorito ma...

Aprono le danze Athletic Bilbao e Barcellona e le due squadre si affrontano in un momento particolarmente delicato. I catalani, infatti, in campionato hanno conquistato un solo punto nelle ultime tre esibizioni scendendo al terzo posto in classifica. Soltanto un paio di lunghezze più avanti dei baschi che, considerando tutte competizioni, non perdono invece da quindici incontri consecutivi (dieci, con quattro pareggi e sei vittorie, se si considera soltanto LaLiga).

Se si esclude l’ultima gara di Coppa del Re di qualche giorno fa pareggiata per 0-0 e vinta poi ai rigori contro il modesto Logrones (ma, evidentemente, la testa era già rivolta a questo appuntamento di Supercoppa), nell’arco delle ventuno esibizioni precedenti l’Athletic ha sempre realizzato almeno una rete ad eccezione dello 0-0 di Maiorca di fine ottobre. Il Barcellona, oltre ai due recenti ko nelle ultime due giornate di campionato (Leganes e Atletico Madrid), aveva perso tre turni prima anche contro il Las Palmas e ancora prima contro la Real Sociedad. Se poi si guarda alle ventuno ultime gare giocate, sotto il profilo delle reti realizzate c’è da segnalare che i blaugrana sono andati a segno in diciannove di esse (all’appello mancano i due 0-1 contro le già ricordate Leganes e Real Sociedad). Una situazione che, nel complesso, rende meno netto il ruolo di favorito che invece ha il Barcellona in questa semifinale anche se, bisogna evidenziarlo, il premio associato al segno “2” non è bassissimo: 1.83 l'offerta di Cplay, 1.80 quella di BetFlag e 1.77 per Snai.

Inevitabile non guardare in questa direzione con il “Goal”, per quanto descritto prima, in grado di rappresentare una valida alternativa: a 1.62 per Cplay, 1.55 per BetFlag e Planetwin.