Pronostico Benfica-Braga, missione rivincita per Di Maria e compagni

In campionato Benfica terzo con 38 punti e Braga quarto con 31. Un distacco che si èaccorciato nell’ultimo turno quando lo Sporting è andato a vincere a Lisbona per 2-1 con i due unici tiri nello specchio della porta finiti in rete (il totale dei tiri totali è stato di 21 a 6 per il Benfica).

Le quote del match

Mercoledì sera la seconda semifinale di Coppa di Lega portoghese propone proprio Benfica-Braga, una rivincita ravvicinata dove potrebbe stavolta starci l’1. Dello stesso avviso sono anche i bookmaker: segno 1 a 1.54 per Cplay, 1.53 per Bwin e 1.52 per William Hill.

Il pareggio vale 4.33 per Zona Gioco, 4.30 per BetFlag e 4.25 per Snai. Optando per il 2 del Braga si va dal 5 di Snai al 5.25 di William Hill, passando per il 5.10 di Betsson.