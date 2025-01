Real Madrid-Maiorca, pronostico: Blancos favoriti ma occhio ai precedenti

In campionato la sfida finì in parità

In campionato i “Galacticos” hanno fin qui realizzato ben 43 reti mentre gli isolani ne hanno messe a segno soltanto 19. Esattamente come il numero di reti incassate dai “Blancos” contro le 21 invece subìte dal Maiorca. L’ultimo dato che può valere la pena aggiungere riguarda il rendimento recente. Il Real Madrid nelle ultime cinque giornate della Ligahanno conquistato dieci punti, uno in più dei loro avversari che si sono fermati a nove. L’elemento che fa però la differenza in questo confronto, dove si potrebbe pensare che non ci sia poi così distanza, sono i punti complessivi in classifica. Il Real Madrid ne ha 43, addirittura tredici in più rispetto al Maiorca.

Volendo aggiungere qualche altro dato si può dire che la formazione guidata da Carlo Ancelotti, considerando tutte le competizioni, regala l’Over 2,5 da otto incontri di fila mentre il Maiorca alterna Under e Over 2,5 senza privilegiare troppo l’uno o l’altro. Infine non si può trascurare l’ultima esibizione dei maiorchini in Copa del Rey dove sono stati fatti fuori per 3-0 dal Pontevedra che frequenta categorie molto più modeste. L’ultimissimo riferimento, doveroso, riguarda il precedente in campionato quando, alla prima giornata, Maiorca-Real Madrid si chiuse sull’1-1. Questo è quanto accaduto finora ma stasera? Per le quote (e non solo) il segno “1” sembra nell’aria: vale 1.34 per Cplay, 1.33 per Eurobet e BetFlag.