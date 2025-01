Bologna-Roma, quote e pronostico: occhi puntati su un grande ex

Archiviato con un grande sorriso il derby capitolino , per la Roma di Ranieri è tempo di andare a caccia della prima vittoria esterna della stagione. L'avversario è il Bologna di Italiano , reduce dal clamoroso harakiri con il Verona (2-3 il finale al Dall'Ara).

Sblocca la Roma? Occhio all'ex Saelemaekers

Neanche Ranieri è riuscito, finora, a curare il mal di trasferta della sua Roma, che nelle sue ultime due gare esterne ha perso 2-0 a Como e pareggiato 1-1 col Milan. Da tener presente che ben 7 delle 9 partite di campionato giocate dalla Roma lontano dall'Olimpico hanno messo a referto l'esito Under 2,5.

Sull'onda emotiva post-derby si può ipotizzare che il primo gol del match sia di marca romanista. Un'ipotesi offerta a 1.95 dai bookmaker Cplay e Begamestar, a 1.94 invece da Planetwin.

Tra i più in forma nelle fila della Roma c'è sicuramente Alexis Saelemaekers, grande ex della sfida. Un suo gol nel match è proposto mediamente a 8, quota 6 per un suo assist.