Ligue 1, ecco il pronostico di Nantes-Monaco

Vince il Monaco? Quanto paga il segno 2

La squadra del Principato all’ultima uscita è stata battuta in casa dal PSG ma, anche così, resta una delle più accreditate ad occupare uno dei posti disponibili per la Champions. Il Nantes vanta numeri poco brillanti. Nell’arco delle ultime tredici partite disputate ha vinto soltanto una volta (contro il Rennes, un paio di turni fa) e in sedici giornate ha realizzato soltanto 18 reti (incassandone 25). Il Monaco, invece, nelle ultime sei uscite ha vinto tre volte perdendo con Marsiglia e PSG e pareggiando in casa del Reims. Sono 26 le reti al suo attivo e 16 quelle al passivo. Con questa situazione le quote sembrano avere poche incertezze e assegnano agli ospiti il ruolo di favoriti. Di conseguenza è il “2” il segno che si lascia preferire, 1.71 l'offerta di Cplay contro l'1.70 di BetFlag e Snai.