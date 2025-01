Pronostico Aston Villa-West Ham, chi passa il turno di FA Cup? Cosa dicono le quote

Premier League che slitta di qualche giorno per lasciare spazio in questo weekend alla FA Cup che gioca i suoi trentaduesimi di finale. Tra le due partite in programma oggi merita risalto Aston Villa- West Ham con la formazione di casa che in campionato viaggia all’ottavo posto con nove lunghezze di vantaggio sugli “Hammers” che occupano invece il tredicesimo posto insieme al Manchester Utd.

Aston Villa favorito, ecco quanto paga il segno 1

Nell’ultimo periodo l’Aston Villa ha perso un po’ della sua brillantezza e anche gioco e risultati ne hanno risentito (nelle ultime cinque esibizioni i “Villans” hanno messo insieme solo sette punti anche se, tra le due vittorie conquistate, c’è quella sul Manchester City). Il West Ham non ha però fatto granché meglio: due ko nelle ultime due uscite (contro Liverpool e Manchester City, però) a cui vanno aggiunti due pareggi e una vittoria nelle tre esibizioni immediatamente precedenti. In campionato l’Aston Villa ha fin qui privilegiato Over 2,5 (ne ha messi insieme 15 contro 5 soli Under 2,5) e Goal (ne ha 14 all’attivo contro 6 NoGoal) pochi di più rispetto al West Ham che fa contare 12 Over 2,5 e 13 Goal. Per le quote (e non solo) i favori del pronostico sono per il segno “1” che, a questo punto, potrebbe essere sostituito o accompagnato proprio da “Goal” e/o “Over 2,5”. La vittoria dei Villans paga 1.78 per Cplay, 1.75 per Eurobet e 1.70per Planetwin. L'esito Goal è quotato a 1.58 da Cplay, a 1.57 da Bwin e a 1.50 da Planetwin.