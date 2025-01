Pronostico Torino-Juventus, occhi puntati sul primo tempo

Juve favorita ma...

La Juventus parte con i favori del pronostico (basta guardare le quote per rendersene conto: il "2" vale 1.86 per Cplay, 1.85 per Bet365 e 1.82 per BetFlag ) ma, pur avendo evidentemente i mezzi per fare sua l’intera posta in palio, non avrà vita facile. La squadra di Thiago Motta in diciotto partite di campionato disputate ha pareggiato ben 11 volte vincendo soltanto le 7 gare rimanenti (da sottolineare che è l’unica squadra imbattuta del torneo). Sono 30 le reti messe a segno contro le 15 incassate e, per dovere di cronaca, bisogna ricordare che torna in campo dopo essere stata eliminata dal Milan nella semifinale della Supercoppa (vinceva 1-0 a un quarto d’ora dalla fine per poi ritrovarsi sotto 1-2 al 90’). Il Torino, dopo un avvio brillante, si è spento conquistando una sola vittoria (e 6 sconfitte) in 7 giornate. Il rendimento è poi migliorato con due sole sconfitte nelle 7 esibizioni seguenti (a cui vanno aggiunti una vittoria e 4 pareggi). In tutto 19 le reti realizzate dai granata e 24 quelle subìte. Il Torino ha chiuso 10 volte in parità il primo tempo mentre la Juventus è andata al riposo 8 volte con un risultato di parità. Il derby di oggi può finire in qualunque modo ma il segno “X” al 45’ potrebbe farsi vedere anche stavolta. L'X primo tempo vale 1.94 per Cplay e Begamestar, 1.85 per Bwin.