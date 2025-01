Pronostico-Udinese-Atalanta, la Dea a caccia dei tre punti

Quanto vale il blitz bergamasco a Udine

Sulla carta potrebbe sembrare una sfida facile ma nell’ultimo periodo l’Udinese ha dimostrato di essere un avversario da prendere con le molle. Ha conquistato infatti due vittorie (contro Monza e Fiorentina) e due pareggi (contro Torino e Verona) perdendo soltanto con il Napoli. I bergamaschi, dopo una striscia di undici vittorie consecutive hanno pareggiato, a fine anno, con la Lazio ma hanno poi perso (0-2) la sfida di semifinale della Supercoppa contro l’Inter.

Adesso l’undici di Gasperini si rituffa nel campionato e di sicuro avrà voglia di smaltire la delusione della mancata finale di Riad ripartendo nel migliore dei modi. Una impresa sicuramente alla portata di Lookman e compagni che però non dovranno farsi prendere dalla frenesia di voler fare propria la gara. I friulani, infatti, hanno dimostrato di saper sfruttare ogni occasione per far male agli avversari e l’Atalanta potrebbe farne le spese. Questa la teoria ma, dal punto di vista pratico, i nerazzurri partono decisamente con i favori del pronostico e anche le quote concedono al “2” le maggiori chances di uscita. Il blitz bergamasco è reperibile a 1.64 su Cplay, mentre vale 1.62 per Bwin e 1.60 per Snai e BetFlag.