Pronostico Atletico Madrid-Osasuna, missione primo posto per Simeone

Dalla Supercoppa spagnola si passa alla Liga dove nel pomeriggio i “ Colchoneros ”, che già hanno una gara in meno, tentano l’assalto alla vetta della classifica.

Vince l'Atletico? Ecco la migliore quota dell'1

Battendo l’Osasuna, infatti, potrebbero scavalcare il Real Madrid (che è due lunghezze più avanti) e piazzarsi al primo posto. L’Osasuna in campionato non vince da 6 turni (4 pareggi e 2 ko) per cui l’impresa (e il segno “1”) appare possibile. Su Cplay il segno 1 si gioca a 1.31, a 1.27 su BetFlag e Snai.