Pronostico Napoli-Verona, per Conte un insolito "digiuno": ecco di che si tratta

All'andata fu un disastro per il Napoli e un trionfo per il Verona , vittorioso per 3-0 al Bentegodi . Diciannove giornate dopo, però, la situazione si è capovolta tanto che il Napoli di Conte (44 punti) è in vetta con la miglior difesa del campionato mentre l'Hellas (3 vittorie e sei sconfitte in trasferta), a quota 19 e peggior difesa della Serie A , ha due soli punti di vantaggio sul terz'ultimo posto.

Napoli, nei primi tempi c'è un dato che sorprende (in negativo)

Se il Verona non ha ancora pareggiato fuori casa, lo stesso discorso vale per il Napoli al Maradona: sette successi e due sconfitte, contro Atalanta e Lazio. Il dato che merita risalto è relativo ai primi tempi: per trovare l'ultimo gol segnato prima del riposo dal Napoli, al Maradona, occorre riavvolgere il nastro fino al 4 ottobre. In quell'occasione segnò a freddo McTominay contro il Como. Per chi crede che Lukaku e compagni possano interrompere questo insolito "digiuno" l'opzione da monitorare è il "Segna Gol Casa Sì": a 1.43 su Cplay e Begamestar, 1.40 su Eurobet. Per chi ritiene possibile il vantaggio partenopeo a metà gara, l'offerta è di 1.65 sia per Cplay che per Bwin, 1.62 invece per Sisal.