FA Cup, Manchester United subito a casa? Il pronostico del match con l'Arsenal

Vince l’Arsenal? Quanto paga il segno 1 al 90’

In campionato i Gunners hanno 17 punti in più rispetto ai Red Devils, sempre usciti sconfitti negli ultimi 4 precedenti in campionato contro i londinesi. Una stagione decisamente deludente fin qui per il Manchester, club che neanche Amorim sta riuscendo a riportare in auge. Un lampo nel grigiore generale per lo United: il 2-2 strappato al Liverpool (contro pronostico) nell’ultimo match di campionato giocato da de Ligt e compagni.

Dal canto suo l’Arsenal ha perso 0-2 l’andata delle semifinali di EFL Cup contro il Newcastle, vedendo cadere un’imbattibilità interna che durava da aprile 2024.

Il fattore campo secondo i bookmaker tornerà protagonista, tanto che il segno 1 al 90’ è offerto a 1.66 da Cplay e Betsson, a 1.65 da BetFlag e Snai. Per il 2 dello United l’offerta parte dal 4.60 di Bwin fino al 5.25 di Sisal, nel mezzo si colloca William Hill, a 5. Il Goal secondo gli operatori è un’opzione plausibile: a 1.76 per Cplay, 1.70 per BetFlag e 1.68 per Planetwin.