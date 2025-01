Pronostico Pisa-Carrarese, Inzaghi cerca la rivincita nel derby toscano

Il derby Pisa-Carrarese è la degna chiusura della 21ª giornata di Serie B . La squadra di Pippo Inzaghi , seconda in classifica, cerca tre punti e annessa rivincita contro gli uomini di mister Calabro , vittoriosi all'andata per 1-0.

Pisa imbattuto in casa. E a metà gara...

Nel suo stadio il Pisa è ancora imbattuto, 7 vittorie e 3 pareggi mentre della Carrarese sorprende il rendimento casa/trasferta: 6 successi, 3 pareggi e un ko interno, mentre fuori... l'esatto contrario: 6 ko, 3 pareggi e una sola vittoria (a Frosinone). Il Pisa brilla in materia di Over 2,5 al contrario della Carrarese, abbonata ad Under e No Goal: che derby sarebbe altrimenti!

E le quote? Vedono super favorito il Pisa, una cui vittoria è proposta a 1.82 da Cplay mentre l'offerta si attesta a 1.75 su BetFlag e Sisal. In casa il Pisa è stato super anche a metà gara. Nelle 10 gare giocate all'Arena Garibaldi, infatti, è riuscito a segnare prima del riposo soltanto lo Spezia, oltretutto parliamo della prima giornata di campionato!