Pronostico Como-Milan, altro segno "X" per Conceiçao? Ecco le quote

Il Milan era impegnato in Arabia per la Supercoppa (poi vinta dopo aver rimontato in semifinale prima la Juventus e poi l’Inter) e allora ecco che la sfida in programma una decina di giorni fa contro il Como si disputa oggi.

Tentazione "X": la quota è interessante

I rossoneri, appena rientrati con il trofeo, hanno ripreso il ritmo precedente pareggiando in casa per 1-1 con il Cagliari deludendo, molto probabilmente, i tifosi che avevano creduto nel... miracolo. Per capire se il nuovo Milan di Conceiçao è quello vittorioso di Riad oppure no basterà aspettare stasera. Morata e compagni, infatti, giocheranno sul campo del Como che sarà pure quart’ultimo in classifica (insieme a Parma e Verona) ma nelle ultime sei giornate ha perso (0-2) soltanto al Meazza contro l’Inter. Per il resto due vittorie (entrambe in casa contro Roma e Lecce) e tre pareggi, l’ultimo dei quali in casa della Lazio (1-1) dove ha mostrato un gran calcio sfiorando in più occasioni la rete della vittoria.

Un rendimento recente quello della squadra di Fabregas che fa esattamente il pari con quello del Milan che pure, nelle ultime sei giornate di campionato, ha collezionato un ko (1-2) a Bergamo contro l’Atalanta a cui vanno aggiunti due successi (Empoli e Verona) e tre pareggi (Genoa, Roma e Cagliari). Un’altra similitudine tra Como e Milan riguarda le ultime quattro partite di campionato disputate. Sia i lariani che i rossoneri hanno fatto registrare quattro Under 2,5 di fila. Per le quote i favori del pronostico sono per il segno “2” (e ci mancherebbe che non debba essere considerato) ma attenzione perché l’apparizione di un segno “X” non risulterebbe poi così impensabile. Il pareggio su Cplay e Begamestar si gioca a 3.65, a 3.55 su BetFlag, a 3.50 su Bet365 e Bwin.